İzmir'de Yörük Çalıştayı ve Şöleni Başladı

11.04.2026 16:30
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, Bornova'da renkli etkinliklerle başladı. Başkan Tugay, kültürel köklerin önemine vurgu yaparak birlik mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde organize edilen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, Bornova Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri ve Yörük dernekleri, renkli kıyafetleriyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İzmir ve Ege'nin kültürel DNA'sını oluşturan Yörük geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan organizasyon, kentten gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, etkinliğin siyasi olmadığını vurgulayarak, "Bir insanın ülkesini, halkını sevmesinin siyaseti tektir. Kim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyorsa ne olursa olsun bir araya geliriz" dedi. Tugay, köklerin önemine değinerek, "Bir milleti yok etmek istiyorsanız onu köklerinden koparın. Bu nedenle köklerimizin değer bulması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültürü gençlerle yaşatmanın önemini belirterek, "Buraya katılanların çoğu yaşlı. Seneye kızımla ve oğlumla geleceğim. Kültürümüzü gençlerimizle yaşatmamız lazım" dedi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise, "Yörükler olarak özgür yaşamayı seven insanlarız. Bu tür etkinliklerin kültürü yaşatmak ve bağlılığı sağlamak adına devam etmesi önemli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
