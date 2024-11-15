YouTube'dan Canlı Yayın İçin Yeni Hediye Sistemi

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SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- YouTube, içerik oluşturucuların dikey canlı yayınlar sırasında para kazanmaları için yeni bir sistem başlattı.

Şirketten perşembe günü yapılan açıklamaya göre izleyiciler artık YouTube'un dijital para birimi olan "Jewel" satın alarak içerik üreticilerine hediyeler gönderebilecek. Hediyeler, dikey canlı yayınlar sırasında ekranda animasyonlar olarak görülecek.

İzleyiciler YouTube'da hediye göndermek için Jewel kullandığında içerik oluşturucuların eline "Ruby" geçecek. İçerik oluşturucular her Ruby için 1 sent kazanacak.

Google'ın sahibi olduğu şirket içerik oluşturucuların yalnızca doğrudan YouTube üzerinde veya üçüncü taraf yayın yazılımıyla dikey yayın yaptıklarında hediye alabileceklerini ve izleyicilerin yalnızca mobil uygulama aracılığıyla hediye gönderebileceklerini belirtti. Şirket, hediyelerin izleyicilere favori canlı içerik oluşturucularını görsel olarak desteklemek için iyi bir yol sunduğuna inandığını ifade etti.

TechCrunch'ın haberine göre bu özellik, TikTok'un, izleyicilerin yayınları sırasında canlı içerik oluşturucuları desteklemek için çeşitli parasal değerlerde hediyeler göndermek üzere "jeton" satın almalarına olanak tanıyan canlı hediye özelliğine benziyor.

Haberde TikTok'taki canlı yayın yapan içerik oluşturucuların izleyicilerden hediyeler alarak binlerce dolar kazandığı kaydedildi. Çok sayıda NPC (dijital karakter) yayıncısının canlı yayınlar sırasında hediyeler alarak bazı durumlarda günde binlerce dolar kazandığı da belirtildi.