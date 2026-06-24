YouTube, 'sosyal medya bağımlılığı' davasında uzlaştı - Son Dakika
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YouTube, 'sosyal medya bağımlılığı' davasında uzlaştı

24.06.2026 14:45
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YouTube, 15 yaşındaki kullanıcı R.K.C.'nin açtığı davada anlaşmaya vardı. Dava sosyal medya etkileriyle ilgili.

YouTube, ABD'de 15 yaşındaki bir kullanıcı tarafından kasıtlı açılan ve "sosyal medya bağımlılığı" iddialarını içeren davada uzlaşmaya vardı.

BBC'nin haberine göre, Florida'da yaşayan ve mahkeme belgelerinde yalnızca "R.K.C." olarak anılan gencin, otomatik sıradaki videoya geçme ve devamlı kaydırma özellikleri gibi sosyal medya şirketlerinin platformlarını, "bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığı" iddiasıyla YouTube'a karşı açtığı davada, karar açıklandı.

Google Sözcüsü Jose Castaneda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mesele, dostane şekilde çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

"R.K.C." adlı genç, Meta, TikTok ve Snap Inc. şirketlerine karşı da benzer iddialarla dava açmıştı. Dava ise 27 Temmuz'da görülecek.

Açılan ilk dava değil

Dava, sosyal medya şirketlerinin çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin devam eden hukuki süreçler kapsamında açılan çok sayıdaki davadan biri olarak öne çıkıyor.

ABD'de daha önce görülen bir davada, jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcılar üzerindeki ruh sağlığı etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek, 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti.

Ayrı bir davada ise New Mexico'da bir jüri, Meta'nın çocuklara yönelik platform güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YouTube, 'sosyal medya bağımlılığı' davasında uzlaştı - Son Dakika

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