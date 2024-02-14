Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevresindeki Hocalar Kahvesi'ni yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevresindeki Hocalar Kahvesi'ni yeniledi

Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevresindeki Hocalar Kahvesi\'ni yeniledi

Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen Hocalar Kahvesi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Celal Köse, açılışta yaptığı konuşmada, projenin maliyetinin 20 milyon lira olduğunu ve TOKİ'ye ihale ettiklerini belirtti. Hocalar Kahvesi'nin açılışı da törenle gerçekleştirildi.

14.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Belediyesinin Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen Hocalar Kahvesi hizmete açıldı.

Hocalar Kahvesi'nin açılında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, göreve geldikleri günden itibaren Yozgat halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Köse, "Biz projeyi önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına arz ettik, projenin maliyeti 20 milyon lira civarındaydı. Burayı siyasi büyüklerimizin de yardımıyla yapımını karşılamak üzere TOKİ'ye ihale ettirdik. Otopark, yeşil alanlarımız, kahvemiz ve lavabolarımız ile burası şehrimize yakışır hale gelmeye başladı. İlk olarak Hocalar Kahvesi'ni vatandaşın hizmetine sunmak istedik, bugün de açılışını yaptık. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Hocalar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevresindeki Hocalar Kahvesi'ni yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii çevresindeki Hocalar Kahvesi'ni yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement