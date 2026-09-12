Yozgat Boğazlıyan'da 219 bin 239 metrelik kapalı sulama şebekesi hizmete alındı - Son Dakika
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Yozgat Boğazlıyan'da 219 bin 239 metrelik kapalı sulama şebekesi hizmete alındı

Yozgat Boğazlıyan\'da 219 bin 239 metrelik kapalı sulama şebekesi hizmete alındı
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DSİ tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda hayata geçirilen proje kapsamında 219 bin 239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi devreye girdi. Yaklaşık 80 bin dekar tarım arazisinin yararlanacağı sistemle buharlaşma, sızma ve iletim hatlarındaki su kayıplarının yaklaşık yüzde 50 azaltılması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen "Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi" kapsamında 219 bin 239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı.

DSİ 123. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, açık kanal ve kanalet sistemlerinde yüzde 35-40 seviyelerinde kalan sulama randımanının, kapalı sulama sistemiyle yüzde 80-90 seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor.

Boğazlıyan ilçe merkezi, Uzunlu beldesi ile Çalapverdi, Güveçli, Bahariye ve Başhoroz köylerindeki yaklaşık 80 bin dekar tarım arazisi, kapalı borulu basınçlı sulama sisteminden yararlanacak.

Proje kapsamında oluşturulan 219 bin 239 metre uzunluğundaki sulama şebekesinde, sulama suyunun kontrolünü sağlayan 682 ön ödemeli sulama hidrantı ile vana odaları, ayar vana odası, tahliye ve ayrım yapılarından oluşan 1160 muhtelif sanat yapısı yer alıyor.

Yeni sistemle buharlaşma, sızma ve iletim hatlarındaki su kayıpları yaklaşık yüzde 50 azaltılırken, aynı miktardaki suyla daha geniş tarım alanlarının etkin şekilde sulanması sağlanacak.

Öte yandan kuraklık nedeniyle geçen yıl su seviyesi sıfıra yaklaşan, bu yıl ise yağışlarla yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşan Uzunlu Barajı'nda aktif doluluk yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

"Geçen yıl balığın yaşayabileceği su bile yoktu"

Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar, AA muhabirine, bu yıl çiftçilerin rahat bir sulama sezonu geçirdiğini söyledi.

Uçar, "Son 60 yılın en yağışlı sezonu oldu. Önümüzdeki yıl da barajımızın kapasitesini tam kullanarak çiftçilerimizin faydalanacağını biliyoruz. Yaklaşık 80 bin dönümlük sulanabilir arazinin kapalı sistem vasıtasıyla sulanacak olması bizleri ve çiftçilerimizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Geçen yıl barajdaki suyun neredeyse tamamen tükendiğini hatırlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Barajımızda kullanılabilecek suyu bırakın, balığın yaşayabileceği su bile yoktu. Aralık başlarında yağışlar başladı. Toprağımız haziran ayının ortalarına kadar neredeyse hiç kurumadı. Çok bereketli bir sezon geçirdik. O kadar su eksikliği olmasına rağmen baraj neredeyse dolma, taşma seviyesine geldi ve yüzde 100'lük orana yaklaştı."

Uçar, kapalı yöntemle su kayıplarının azalacak olmasının da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Boğazlıyan'da 219 bin 239 metrelik kapalı sulama şebekesi hizmete alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Boğazlıyan'da 219 bin 239 metrelik kapalı sulama şebekesi hizmete alındı - Son Dakika
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