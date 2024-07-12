Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tarihi ekmekler - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tarihi ekmekler

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve öğrenci, arkeolojik kazılarda bulunan tabletlerden yola çıkarak Hitit, Sümer ve Roma dönemlerine ait 8 çeşit ekmek üretti. Ekmeklerin organik olduğunu belirten öğrenci, tarihî metinlerde yer alan gıdalardan esinlenerek ekmekleri hazırladıklarını söyledi. Öğretim üyesi ise Yozgat'ın tarih öncesinde farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını ve bu çalışmayla geçmişin ekmek çeşitlerini günümüze taşımaya çalıştıklarını belirtti.

12.07.2024 14:17
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Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Erdoğan ve öğrenci Davut Hatip, arkeolojik kazılarda çıkan tabletlerden faydalanarak Hitit, Sümer ve Roma dönemlerine ait 8 çeşit ekmek üretti.

Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği Sümer, Hitit ve Roma dönemlerinde Anadolu'da tüketilen ekmeklerden 8 çeşidini, üniversitenin sosyal tesisinde gazetecilere tanıttı.

Ekmeklerin organik olduğunu belirten Hatip, "Bu ekmekler tüketildiği zaman sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Çatalhöyük ekmeğinin içerisinde bezelye, arpa ve tam buğday unu mevcut ve ekşi maya kullanılıyor." dedi.

Hatip, ekmeklerin içerisinde incir, fındık, bezelye, peynir, susam kullandığını anlatarak, "Anadolu'ya incir ve fındığın o dönemdeki ticaret yoluyla geldiğini düşünüyoruz. Yozgat, çok eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge. Özellikle Hitit ve Roma ekmelerini denedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Kazılarda çıkan tabletlerde yer alan metinlerde açıklanan gıdalardan yola çıkarak ekmekleri yaptık." diye konuştu.

Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Erdoğan, "Ekmekler genellikle mayalı olarak yapılıyor. Ekmek yapımında unun yanında tuz, tereyağı, kuru meyveler kullanılıyor. Özellikle Mezopotamya kültüründe ekmek çeşitlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Biz de bunu günümüze taşımak için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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