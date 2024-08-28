Yozgat çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısı

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Yozgat çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.