Sorgun'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Sorgun'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Sorgun\'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi. İlçede toplam 15 bin 5 öğrenci ders başı yaptı.

09.09.2024 16:47
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Öğrencilere kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Öcal, "Geçen hafta başlayan uyum sürecinin ardından ilçemizde bugün anaokullarında 660, ortaokul ve ilkokullarda 10 bin 578, liselerde 3 bin 767 öğrenci olmak üzere toplam 15 bin 5 öğrenci ders başı yaptı." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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