Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım etkinlikleri için toplantı yaptı

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım etkinlikleri için toplantı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla hazırlık toplantısı düzenledi. Toplantıda etkinlik çalışmaları ile hazırlık ve koordinasyon süreci değerlendirildi; ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla hazırlık toplantısı düzenledi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hazırlık toplantısı yapıldı.
Toplantıda, etkinlik günü yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek, hazırlık ve koordinasyon süreci ele alındı.
Daha yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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