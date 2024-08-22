Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 276 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 276 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 276 kadın polis adayı törenle mezun oldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde konuşan POMEM Müdürü Zafer Kişi, okulun adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

22.08.2024 22:16
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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 276 kadın polis adayı törenle mezun oldu.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra dönem birincisi Mevlanur Çakmak yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Törende konuşan Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, okulun kurulduğu günden bugüne emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, milletine, vatanına bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne karşı gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye de devam edeceğini söyledi.

Kişi, "Bugün yine Yozgat POMEM'de 30. dönem mezunu 276 vatan evladını uğurlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi, 276 polis adayı yemin etti.

Törenin ardından mezun olan öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.

Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 276 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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