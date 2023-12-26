 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat Sarıkaya'da 144 dairelik sosyal konut projesi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat Sarıkaya'da 144 dairelik sosyal konut projesi başlatıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 144 daireden oluşan sosyal konut projesi başlatıldı. İlk etapta 72 konuttan oluşan 2 bloğun temeli atıldı ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Projenin ilk etabı 2024'ün sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Yozgat Sarıkaya\'da 144 dairelik sosyal konut projesi başlatıldı
26.12.2023 - 10:23,
Abone Ol

Yozgat'ın Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 144 daireden oluşan sosyal konut projesini başlattıklarını söyledi.

Açıkel, AA muhabirine, daha önce duyurusunu yaptıkları konutların temelini atıklarını belirtti.

Sosyal konut projesini uzun zaman önce gündeme getirdiklerini, uygun zaman ve şartların oluşmasını beklediklerini aktaran Açıkel, "Önceliğimiz ilçemizde konut sahibi olmayan hemşehrilerimizi ev sahibi yapmak. Şu anda sahada çalışmalarımız devam ediyor. 4 blok ve 144 daire olarak planladık. İlk etapta 72 konuttan oluşan 2 bloğun temelini attık, inşaatımız sürüyor. İnşallah projemizin ilk etabını 2024'ün sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Açıkel, Sarıkaya, Yozgat, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Sarıkaya'da 144 dairelik sosyal konut projesi başlatıldı - Son Dakika


11:15
Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin 'Kürt sorunu' ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Son Dakika
10:06 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği Başkanı seçildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48 KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat Sarıkaya'da 144 dairelik sosyal konut projesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement