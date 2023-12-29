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Yozgat Şehir Hastanesi 1 Milyon Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Yozgat Şehir Hastanesi 1 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Yozgat Şehir Hastanesi, 2023 yılında 1 milyon hastaya hizmet verdiğini duyurdu. Başhekim Mustafa Kozan, hastanenin yüksek standartlı sağlık hizmeti sunarak Yozgat halkının ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Hastane, kent geneli ve çevre illerden gelen hastalara hizmet sunarken, poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane ve servis hizmetlerinde yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Personelin özverili çalışmasıyla gerçekleşen bu hizmet, hafta içi ve hafta sonu poliklinik hizmetleriyle desteklendi.

Yozgat Şehir Hastanesi 1 Milyon Hastaya Hizmet Verdi
29.12.2023 - 16:55,
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Yozgat Şehir Hastanesi'nin bu yıl 1 milyon hastaya hizmet verdiği bildirildi.

Başhekim Mustafa Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat halkının şehir hastanesiyle yüksek standartlı sağlık hizmetine kavuştuğunu belirtti.

Hastanenin kent geneli ve çevre illerden gelen hastalara hizmet sunduğunu aktaran Kozan, şunları kaydetti:

"Yüzde 80 doluluk ile hizmet sunan hastanemiz, 2023 yılını poliklinik hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathane hizmetlerimiz ve servis yatanlarımızla tamamladı. Elimizden geldiğince kaliteli hizmet vermeyi amaçladık. 2. basamak hizmet veren hastane olmamız vesilesiyle hem yoğun bakım hem servislerde daha verimli daha güzel hizmetler vermek adına personelimizi destekleyerek bu işleri sağlamaya çalıştık. 2023 yılı boyunca personelimizin özverili çalışmasıyla 1 milyon hasta muayene sayısına ulaştık. Bu hizmet, hafta içi oluşturduğumuz mesai dışı poliklinik ve Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan hafta sonu poliklinik hizmeti ile oluşmuştur."

Kaynak: AA
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