Yozgat Sorgun\'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Canpolat gazilerle buluştu

Yozgat Sorgun'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Canpolat gazilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ın katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; Canpolat, ardından Öğretmenevi'ndeki programda gazilerle sohbet ederek onları ağırladı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Canpolat, gazileri Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen programda ağırladı.
Gazilerle bir süre sohbet eden Canpolat, burada yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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