Yozgat Sorgun'da 612 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 54 parça halinde 612 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, B.A, T.A. ve H.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.