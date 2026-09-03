Yozgat Sorgun'da YKS ve LGS'de başarılı 6 öğrenci ödüllendirildi, tam puan alana çeyrek altın
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2026 YKS ve LGS'de başarı gösteren 6 öğrenci, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Canpolat, YKS'de tam puan alan Ayşenur Sıla Alpaydın'a çeyrek altın, diğer öğrencilere ise 3'er bin lira para verdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı gösteren 6 öğrenci ödüllendirildi.
Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlenen törende, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.
Törende konuşan Canpolat, ilçede eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Canpolat, "Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyor, öğrencilerimize de bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.
Canpolat, YKS'de tam puan alan Ayşenur Sıla Alpaydın'ı çeyrek altınla, dereceye giren diğer öğrencileri ise 3'er bin lira parayla ödüllendirdi.
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