Yozgat\'ta 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?