Yozgat'ta 14 Çift, Anlamlı Tarihte Evlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta 14 Çift, Anlamlı Tarihte Evlendi

Yozgat\'ta 14 Çift, Anlamlı Tarihte Evlendi

Yozgat'ta, 5 Mayıs 2025'te nikah alan 14 çift, anlamlı bir tarih seçerek evlendi.

05.05.2025 19:23
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Yozgat'ta çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı.

05.05.2025 tarihinde randevu alan 14 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler ise özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Damat Kadir Altındiş, hayatlarının en anlamlı, en mutlu gününün tarih olarak da güzel ve unutulmaz olmasını istediklerini belirterek "Bunun için müstakbel eşimle birlikte 3 ay öncesinden başvuruda bulunduk. Nikah saatini de 17.00'ye denk getirmek istedik ama saati tutturamasak da evlendik. Çok mutluyuz, artık bir yuvamız var." ifadelerini kullandı.

Gelin Tuğba Altındiş de bugünü daha anlamlı hale getirmek için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

Nikah masasına oturan Zafer ve Ceren Uçar çifti ise kendileri için özel olan bugünü daha anlamlı kılmak için bu tarihi seçtiklerini ve aile cüzdanlarını 17.00'de imzaladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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