Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Yozgat\'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi.

23.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberine çok sevindiklerini söyledi.

Terörist başının vatansız ve bayraksız öldüğünü ifade eden Açıkgöz, "Keşke ülkemizde yargılansa da askerimizin, polisimizin elinde can verse daha iyi olacaktı ama onun orada ölmesi de bizi mutlu etti. Vatansız olarak, bayraksız olarak öldü. Cehennemde cayır cayır yanmasını diliyoruz. Yozgat Türkiye'de en çok 15 Temmuz şehidi ve gazisi veren illerden biri. Bu ailelerin ne acılar çektiğini biz biliyoruz. Kimileri annesiz kimileri babasız kimileri evlatsız kaldı. Bunların bedelini inşallah öbür dünyada fazlasıyla ödeyecek. Ateşi bol olsun, mekanı cehennem olsun." dedi.

15 Temmuz gazisi Durak Tetik de FETÖ elebaşının öldüğünü duyduğunda çok mutlu olduğunu, çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye getirilip yargılansın isterdim. O hain burada ülkemizde yargılansaydı cezasını çekseydi. Yine de o hainden kurtulduk. İnşallah cehennemde cayır cayır yanacak. O hainin öldüğünü duyduğumuzda şehit annelerimiz, babalarımız, eşleri, çocukları, şehitlerimizin mezarına giderek hainin öldüğünü müjdelediler. İnşallah diğer haine de ölmek nasip olur."

Gazi Şenol Yeşil de 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde hain FETÖ'cülerin ateş açması sonucu bacağından yaralandığını anlattı.

Fetullah Gülen'in öldüğüne çok sevindiğini belirten Yeşil, "İnşallah mekanı cehennem olur. Ateşi bol olsun. Keşke Türkiye'de yargılanıp Türk mahkemesinde yargılanıp cezası burada verilseydi iyi olurdu ama takdir böyleymiş. Beter olsunlar. Onu destekleyenler, arkasından yürüyenler inşallah daha beterini yaşar." diye konuştu.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:39:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.