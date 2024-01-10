Yozgat\'ta 156 sikke ve 10 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir otomobilde 156 sikke ve 10 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Sorgun ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ve 10 obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler V.A, M.A.ve H.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.