Yozgat\'ta 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta, haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent merkezinde 2 firari hükümlüyü tespit etti.
Firarilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve E.Ü. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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