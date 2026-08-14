Yozgat'ta 25. Sürmeli Şenliği Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta 25. Sürmeli Şenliği Başladı

Yozgat\'ta 25. Sürmeli Şenliği Başladı
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Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği kortejle başladı; etkinlikler 3 gün sürecek.

Yozgat'ta 25. Uluslararası Sürmeli Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

Yimpaş Kültür Merkezi önündeki kortej yürüyüşünün ardından şenlik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Meydanda çocuklara yönelik çeşitli deney etkinlikleri gerçekleştirilirken, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Yerel sanatçılar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının sahne aldığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanı dolduran müzikseverler, konserlerde seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Festival kapsamında meydanda yerel ürünlerin yer aldığı stantlar da kuruldu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sürmeli Şenlikleri'nin 25'incisini bugün başlattıklarını söyledi.

Şenliği sadece konserlerden ibaret bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Arslan, "Aynı zamanda değişik hizmetlerin sergilendiği, farklı yaş gruplarına, çocuklarımıza, gençlere, büyüklere hitap eden değişik aktivitelerin olduğu hizmetin, muhabbetin, sevginin paylaşıldığı bir ortam olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, festivalin 3 gün boyunca süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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