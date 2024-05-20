Yozgat'ta 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 7 hükümlü yakalandı

Yozgat\'ta 7 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

20.05.2024 21:11
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yozgat, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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