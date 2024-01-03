Yozgat\'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelince 70 ilkokul öğrencisine diş fırçası ve macun dağıtıldı.

Agahefendi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından öğrencilere diş macunu ve diş fırçasından oluşan bakım seti hediye ettiklerini aktaran Cevheroğlu, "Öğrencilere yönelik diş sağlığı ve dişlerin nasıl fırçalanacağı ile ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda talep geldiği sürece diğer okullarımızda da bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.