 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeli, 70 ilkokul öğrencisine diş fırçası ve macun dağıttı. Etkinlikte konuşan merkezin başhekimi, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekerek, çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından öğrencilere hediye edilen bakım setiyle birlikte diş sağlığı ve doğru fırçalama teknikleri hakkında bilgi verildiği etkinlik, diğer okullarda da devam edecek.

Yozgat\'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı
03.01.2024 - 17:13,
Abone Ol

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelince 70 ilkokul öğrencisine diş fırçası ve macun dağıtıldı.

Agahefendi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çocuklara erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından öğrencilere diş macunu ve diş fırçasından oluşan bakım seti hediye ettiklerini aktaran Cevheroğlu, "Öğrencilere yönelik diş sağlığı ve dişlerin nasıl fırçalanacağı ile ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda talep geldiği sürece diğer okullarımızda da bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yozgat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı - Son Dakika


17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

Son Dakika
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 70 İlkokul Öğrencisine Diş Fırçası ve Macun Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement