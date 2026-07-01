Yozgat'ta Aşure İkramı - Son Dakika
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Yozgat'ta Aşure İkramı

Yozgat\'ta Aşure İkramı
01.07.2026 14:25
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Yozgat'ta muharrem ayı etkinliğinde aşure dağıtıldı, birlik ve beraberlik vurgulandı.

Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yozgat Valiliği ile Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, konuşmasında, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu söyledi.

Yozgat'ın gönlü ve yüreğiyle Anadolu'nun mayası, insanıyla da al bayrağın perçini olduğunu belirten Özkan, birlik ve beraberliğin ortak dualar ve aynı Rabb'e açılan ellerle güçleneceğini, muharrem ayının da bu birlikteliği pekiştiren önemli bir vesile olduğunu ifade etti.

Etkinlik, yerel sanatçıların türküler seslendirmesi ve semah gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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