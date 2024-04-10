Yozgat\'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haşim Kılıç Mahallesi Şehit Erdal Aytaç Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında F.D. ile B.D. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili R.D. ve Ç.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.D. serbest bırakıldı.
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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Lenovo Legion Y700, yeni sürümü Super Control Edition ile karşımıza çıkıyor. Yeni versiyon, birçok önemli iyileştirme ile birlikte geliyor ve oyun meraklılarını sevindiriyor. Cihazın özellikleri arasında 2560X1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, özel mikro-nano cam teknolojisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 6550 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ürünün fiyatı henüz belli değil.
2025 Audi S3, iç ve dış tasarımında getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen yeni S3, güçlü bir motorla donatılmış. İç mekanda ise kullanıcıya teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Yeni Audi S3, alçak süspansiyon sistemi ve hızlı durma yeteneğiyle rakiplerine göre tercih edilebilir bir model olarak öne çıkıyor.
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Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim.
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