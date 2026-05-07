Yozgat\'ta Bulunan Maymun Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı.

Karayakup köyü yolu üzerinde maymun gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan "Rhesus" ya da "Hint şebeği" olduğu değerlendirilen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.