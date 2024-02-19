Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat\'ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö hayatını kaybederken, S.K. ve S.O. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.E.Y. gözaltına alındı.

19.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ile S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada A.Ö, S.K. ile S.O. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, S.K. ile S.O. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli S.E.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yozgat, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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