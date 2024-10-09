Yozgat'ta Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yozgat\'ta Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta, hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

09.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre H.O.Y. yönetimindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari araç, Yozgat- Sivas kara yolu kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki M.E.B.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.E.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araçta bulunan Sedat Bahar, gazetecilere, çocuğun bariyerden atlarken dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü söyledi.

Bahar, "Herhalde çocuğun ayağı bariyere sıkıştı ve kaputun üzerine düştü." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, yozgat, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Karamürsel’de Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
10:33 Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan’a tepkiler büyüyor Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan'a tepkiler büyüyor
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
10:23 Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
10:00 Türk Lirası’ndaki değer kaybının özeti Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı
09:55 Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 23:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.