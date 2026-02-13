Yozgat'ta alkollü araç kullanarak drift atan sürücüye 69 bin 846 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınalı Hasan Kız Yurdu mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu belirledi.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün drift attığını tespit etti.
Sürücü Ü.S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 69 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Drift Yapan Alkollü Sürücüye 69 Bin Ceza - Son Dakika
