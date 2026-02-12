Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 69 bin 846 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Otogar mevkisinde bir sürücünün drift yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 69 bin 846 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Drift Yapan Sürücüye 70 Bin Lira Ceza - Son Dakika
