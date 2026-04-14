“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı

“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı
14.04.2026 01:53
“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı
İstanbul Karaköy’de mısır satarken yakışıklılığı ile dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Temel’i görmek için Rusya, İspanya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler Karaköy’e gelirken, "yakışıklı mısırcı" unvanı alan genç adam, sosyal medyadan milyonlar kazanan bir fenomen haline geldi. Bir sosyal medya platformunda yayın açan Temel'in ilk yayında 1 milyon lira kazandığı iddia edildi.

İstanbul Karaköy’de mısır satarak geçimini sağlayan Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan bir fenomene dönüştü. Turistlerin çektiği videolarla ün kazanan Temel’in, son dönemde TikTok canlı yayınlarından yüksek gelir elde ettiği iddiaları gündeme geldi.

TURİST VİDEOLARIYLA KEŞFEDİLDİ

Karaköy’de tezgâh başında çalışırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisiyle kısa sürede viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.

ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI 

Fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da yayıldı. Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistlerin Temel’i görmek için Karaköy’e akın ettiği görüldü. Hatta bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI 

Artan popülerliğin ardından TikTok’ta canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ve izleyici sayısının on binleri bulduğu görüldü.

“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı

HEDİYELER DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyelerin boyutu dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği, tek bir yayında elde edilen gelirin ise yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı öne sürüldü.

“Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Sosyal Medya “Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı 50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
SON DAKİKA: “Yakışıklı Mısırcı” fenomen oldu: Kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
