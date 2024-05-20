Yozgat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Z.O. ve F.G'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Evlerden Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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