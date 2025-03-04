Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan çiftlere hediye verildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında, Yozgat'ta evlilik kredisi almaya hak kazanan ve evlilik öncesi eğitimi alan çiftlere hediye takdim edildi.

Proje kapsamında Yozgat'ta şubat ayında 219 çift faizsiz evlilik kredisine başvurdu. Başvuruların 92'si kabul edildi, 49 başvuru gerekli şartları sağlamadığı için reddedildi. Yozgat Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından projeye başvuran ve evlilik öncesi eğitimi alan ilk 21 çifte, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programla hediye verildi. Çiftlere beyaz eşya desteği sağlanırken, Yozgat Belediyesi de düğün salonu tahsisinde kolaylık sağlayarak evlenecek gençlere destek olacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu yıl hem aile bütünlüğümüzü pekiştirmek hem de yeni evlenecek gençlerimize destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çeşitli programlarını hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz, mutlu bir yuva kurarak Türk milletinin temel taşı olan aileye katkı sağlayacak ve yeni nesiller yetiştirecek." dedi.

Vali Özkan, genç çiftlere destek olmak isteyen hayırseverleri de katkı sağlamaya davet ederek, "Sadece bakanlığımız değil, belediyemiz de düğün salonu konusunda destek verecek. Bu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuva kuran çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Krediden faydalanan Mahmut Ayverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlenecek gençlere verilen desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından çiftlere hediyeleri takdim edildi.