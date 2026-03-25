Yozgat'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara'da olduğu belirlenen M.K, operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı - Son Dakika
