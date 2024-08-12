Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "gece vakti silahla yol kesmek suretiyle konutta, iş yerinde ve eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y'nin Çiğdemli beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, Ü.Y'yi yakaladı.
Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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