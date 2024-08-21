Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında hakkında 6 suçtan 10 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı yakaladı.
Hükümlünün araç ve üst aramasında çeşitli miktarda uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.
B.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan aynı araçta yakalanan ve hakkında 600 gün adli para cezası bulunan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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