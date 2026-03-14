Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezine "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
