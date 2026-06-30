Yozgat\'ta firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.B'yi, operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.