Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köylerden ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde köylerden ve bağ evlerinden çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmalarda çalınan malzemelerin İ.K'nin bahçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K'nin evinde çalıntı jeneratör, su dinamosu, elektrik dengeleyicisi, römork, av tüfeği, 6 bıçak ve 3 pencere korkuluğu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???