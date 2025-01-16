Yozgat'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, merkeze bağlı bir köyde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüpheli Y.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 güneş paneli, çapa motoru, hidrofor, dinamo, dalgıç pompası, kaynak makinesi, hızar motoru ve jeneratör ele geçirdi.
Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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