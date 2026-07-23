Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Mollaismail köyünde hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 dönüm hububat ekili alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Hububat Alanında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?