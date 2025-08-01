Yozgat'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta biri "kasten öldürme", diğeri ise çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesinde 5 farklı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 18 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile Çekerek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.