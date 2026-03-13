Yozgat\'ta İzinsiz Kazı Yapan 5 Zanlı Yakalandı

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Büyüknefes köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye giden ekipler, M.Ç, O.D, M.S.K, M.K. ve İ.T'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
