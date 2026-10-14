Yozgat\'ta kaçak kazı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı, 15 obje ele geçirildi

Yozgat'ta kaçak kazı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı, 15 obje ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazılardan çıkarılan tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma kapsamında 15 obje ve 1 dedektör ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 15 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Ç.A'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 15 obje ve 1 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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