Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 10 Bin 130 Dolu Makaron ve 3 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 10 Bin 130 Dolu Makaron ve 3 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat\'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 10 Bin 130 Dolu Makaron ve 3 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramada, 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

30.04.2024 15:09
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Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde şüpheli H.D'nin iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 10 Bin 130 Dolu Makaron ve 3 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 10 Bin 130 Dolu Makaron ve 3 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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