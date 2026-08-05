Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu
Sorgun'da düzenlenen operasyonda 1,2 ton tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 440 bin lira olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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