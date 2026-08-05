Yozgat\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 440 bin lira olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.