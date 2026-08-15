Yozgat\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, 21 bin 460'ı dolu 34 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, 21 bin 460'ı dolu olmak üzere toplam 34 bin makaron, 60 sigara sarma makinesi, elektronik terazi, 510 kilitli poşet, 91 metal sigara paketi ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.