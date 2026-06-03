Yozgat'ta Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kaza: 7 Yaralı

Yozgat\'ta Kaza: 7 Yaralı
03.06.2026 13:14
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Boğazlıyan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

P.Ö'nün kullandığı 06 JZ 007 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Sarıkaya Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 66 NH 840 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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