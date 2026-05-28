Yozgat\'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, vatandaşların ve katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milletvekilleri Şahan ve Sedef ile Belediye Başkanı Arslan da yaptıkları konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.