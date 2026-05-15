Yozgat'ta Kurban Pazarı Denetimi

Yozgat'ta Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurban pazarında denetim yaptı.

Ekipler, hayvan sevk belgeleri, küpe kontrolleri, araç giriş çıkışları ile pazar alanındaki genel güvenlik tedbirlerini denetledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kurban satışlarının düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan kontrollerde, ilgili kurallara uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına denetim ve tedbirlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.???????